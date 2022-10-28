عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأجل المتعة| خانت زوجها مع سائق الأتوبيس بعد زواج 7 سنوات.. ما القصة؟

خيانة زوجية - ارشيفيه
خيانة زوجية - ارشيفيه

المتعة الحرام«بعد زواج دام ما يقرب من 7 سنوات، لهثت ربة منزل وراء شهواتها ونزواتها، ونسيت أنها متزوجة، وأم لأطفال صغار، وبعد زواجها بشهور دخلت الفرحة في منزلها الصغير واستقبل الزوج خبر حمل زوجته بالسعادة».

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

زوجي ساومني على الطلاق.. حكاية آية مع المتعة الحرام

«مرت الأيام والليالي، على تلك الأسرة الصغيرة حتى رزقهما الله بطفلتهما الأولى، ومع مرور السنوات رزقهما الله بالطفل الآخر، وكانت السعادة في تلك الوقت ملئية بالمنزل الصغير، حتى تدخل الشيطان بينهما، وبدأت المشاكل تدق الباب، لم تستحمل الزوجة الخلافات الكثيرة التي كانت تقع على عاتقها».

المتعة الحرام

«ومع مرور الأيام والسنوات دخلوا أطفالها المدرسة، واتفق الزوج مع سائق أتوبيس لكي يأتي يومياً لأخذ الأطفال الى المدرسة، هنا كانت الكارثة، تقابلت الزوجة اللعوب، مع سائق الأتوبيس، تبادلوا خلالها النظرات، وارتاحت الزوجة إلي السائق وسرعان ما تبادلوا أرقام الهواتف وبدأ الحديث بينهم يطول إلى منتصف الليل».

«حتى وقعت الزوجة اللعوب، في بئر الرذيلة، واتفقت مع السائق، الذي يقوم بتوصيل أطفالها إلى المدرسة، أن يحضر إلى شقتها، لقضاء ليلة سوياً في غياب الزوج» 

اتصالاً هاتفياً فضح الأمر

«الزوج المخدوع، كعادته يستيقظ كل يوم للذهاب إلى عمله، وفي أحد الأيام، تلقى إتصالاً هاتفياً من شقيقة، الذي يقطن في نفس العقار، يخبره أنه يوجد أصوات ضحك تخرج من الشقة».

أصوات ضحك في الشقة

« نزلت تلك تلك الكلمات على الزوج كالصاعقة، وترك عمله وتوجه إلى المنزل، لتكون النهاية المأساوية التي قسمت ظهر تلك الأسرة التي كانت مترابطة منذ 7 أعوام، وأثناء وصوله وفتح باب الشقة وجد زوجته في أحضان العشيق».

خداع وخيانة على الفراش

 «أستجمع الزوج المخدوع قواه العقلية، وتمكن من تصرفاته، ولم يتعرض لزوجته بأي عنف، واكتفى بإبلاغ الأجهزة الأمنية».

كشف الله غطاء الستر عنها

«الزوجة الخائنة، لم تتوقع في يوم ما أن ينكشف سرها، وتكون فضيحتها بين أطفالها، حتى كشف الله سترها وفضحها بين أسرتها، لتكون نهايتها خلف القضبان الحديدي متهمة بجريمة الخيانة الزوجية، بعد أن ضبطها زوجها في أحضان عشيقها».

التصالح بسبب الأطفال

وكانت قررت محكمة الجنح، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع ربة منزل متهمة بخيانة زوجها مع سائق أتوبيس الذي كان  يقوم بتوصيل أطفالها إلى المدرسة.

المتعه المتعة الحرام اخبار الحوادث الخيانة الزوجية محكمة الجنح الدعوى الجنائية سائق أتوبيس الزوجة الخائنة جريمة الخيانة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

موضوعات متعلقة

بالجملة .. ضبط مخدرات بمليون جنيه بحوزة 4 عناصر إجرامية .. وسقوط صاحب مصنع دخّان

سم فئران ومنوم.. نهاية مأساوية لزوج السلام المخدوع على يد الخائنة وعشيقها

سخر من كرامة المرأة..ماذا قدم المحامي في اتهام مبروك عطيه بازدراء الأديان

ترشيحاتنا

بايدن: إشارات بوتين المتكررة للأسلحة النووية "خطيرة للغاية"

أوكرانيا: مقتل 44 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

وزيرة الخزانة الأمريكية: لا دلائل على حدوث ركود اقتصادي قريب

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

نشرة الخدمات | مواقيت الصلاة .. أسعار الذهب والدولار .. احصل على 4000 وانت في بيتك .. منح جديدة للدكتوراه خارج مصر

أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 الأفضل ب 5000 جنيه .. ومارك زوكربيرج يخسر أكبر جزء من ثروته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة .. ماذا يفعل كوب من القهوة الخضراء للرجال؟

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ