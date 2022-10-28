كنوز الله يوم الجمعة.. 3 وصايا من لجنة الدعوة بالأزهر

قال الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف ، أن يوم الجمعة هو من أعظم ايام الله عز وجل ، فهو عيد في السماء وعيد في الأرض ، واوصيكم فيه بثلاث أشياء هي كنز من كنوز الله في يوم الجمعة ، أول هذه الوصايا ، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،لأن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم ، فهي جامعة لخير الدنيا والآخرة .

وأضاف عبد الرازق في فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن الوصية الثانية ، الحرص على التطيب والتعطر والتزين في هذا اليوم وقبل الذهاب الى المسجد فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين .

أما الوصية الثالثة ، فهي الحرص على تحري ساعة الإجابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن في يوم الجمعة لساعة ،لا يوفقها عبد يطلب فيه أمر من أمور الدنيا والىخرة إلا وأعطاه الله إياها ، وقد اختلف الفقهاء حول هذه الساعة ، إلا أن أٌربهم إلى الصواب ساعة صعود الإمام على المنبر ، والثانية ما بين العصر وحتى غروب الشمس .

ونصح عضو اللجنة العليا للدعوة الجميع بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فبها تتحقق الطمأنينة وراحة البال فهي مصدر للقوة ، وفيها عصمة من كل الفتن .

دعاء يوم الجمعة مكتوب



اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.