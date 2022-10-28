10.6 مليارات جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية الاسبوع الماضي

مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 7%

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 7.77% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.

ارتفاع حجم السيولة بالبورصة إلى 10.7 مليار جنيه

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.984 مليار ورقة منفذة على 257 ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.896 مليار ورقة منفذة على 245 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%.