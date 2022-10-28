مدير الفعاليات في أبوظبي: هذه أكثر نسخة تشهد طلبًا جماهيريًا للسوبر المصري

قال سهيل العريفي، مدير الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن النسخة الحالية من السوبر المصري هي الأكثر طلبًا من الجماهير.

وأضاف العريفي، خلال لقائه بفضائية قناة أبوظبي، اليوم الخميس:"تم تنظيم السوبر المصري من قبل في الإمارات ولكن هذه هي أكثر مرة عليها طلب جماهيري قد يكون الأمر لكون المباراة في بداية الموسم والجمهور متحمس بشكل غير طبيعي".



وتابع مدير الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي:"الحضور الجماهيري هو قوة السوبر المصري فالطلب عليه عالي سواء من الحضور أو المتابعة وأغلب تذاكر الجماهير نفدت منذ قرابة أسبوعين وتبقى 400 أو 500 تذكرة في المقصورة أو الـ VIP ويُفضل حجز التذاكر إلكترونيًا والحضور بتذكرة المباراة فلن يُسمح بدخول أي مُشجع بدون تذكرة".

وأتم العريفي تصريحاته بقوله:"هناك (تيفوهات) ولكن سرية بطلب من الجانبين وتم أخذ الموافقة عليها من الجهات المختصة وهناك أكثر من (تيفو) للزمالك والأهلي ويتم تركيبهم في الملعب اليوم ومسموح لهم حتى الصباح نحاول تسهيل كل الأمور؛ لأن الجمهور يُريد إظهار حبه لناديه".