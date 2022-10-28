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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بسوهاج تعلن نتيجة التظلمات لمسابقات التوظيف وتحدد اختبارات المرحلة القادمة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم ٢ لعام ٢٠٢٠ ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يمكن التعرف على نتيجة التظلمات من خلال البحث فى الملف المنشور على الموقع الالكترونى للشركة https://www.scww.com.eg.

واشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية انه تقدم بالتظلمات بكليات الهندسة والعلوم والتجارة بجامعة سوهاج 977 وانه تم فحص تلك التظلمات طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج وقبول 60 تظلم.

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مياه الشرب بسوهاج

واشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه يجرى خلال الفترة القريبة القادمة المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف مهندس وفنى تشغيل وصيانة وفنى مساحة كما تجرى اختبارات الحاسب الالى للمتقدمين لوظائف اخصائى موارد بشرية ومحاسب ومدخل بيانات وامين خزينة ومراقب امن.

كما تجرى الاختبارات العملية بمعامل الشركة للمتقدمين لوظائف كيميائى وفنى معمل هذا بالاضافة الى اجراء الاختبارات العملية بالمحطات والورش للمتقدمين لوظائف حرفي وعامل تشغيل وتجرى الاختبارات على المعدات للمتقدمين لوظائف سائق.

وسائق معدات ثقيلة كما تجرى الاختبارات العملية على ادوات السلامة والصحة المهنية للمتقدمين لوظائف اخصائي سلامة وصحة مهنية وانه يتم الاعلان عن توقيتات تلك الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني.

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