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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بسوهاج تعلن نتيجة التظلمات لمسابقات التوظيف وتحدد اختبارات المرحلة المقبلة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم ٢ لعام ٢٠٢٠ ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

 وأضاف انه يمكن التعرف على نتيجة التظلمات من خلال البحث في الملف المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة https://www.scww.com.eg.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية انه تقدم بالتظلمات بكليات الهندسة والعلوم والتجارة بجامعة سوهاج 977 وانه تم فحص تلك التظلمات طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج وقبول 60 تظلم.

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مياه الشرب بسوهاج

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه يجرى خلال الفترة القريبة القادمة المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف مهندس وفنى تشغيل وصيانة وفنى مساحة كما تجرى اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب ومدخل بيانات وامين خزينة ومراقب امن.

كما تجرى الاختبارات العملية بمعامل الشركة للمتقدمين لوظائف كيميائي وفنى معمل هذا بالإضافة الى اجراء الاختبارات العملية بالمحطات والورش للمتقدمين لوظائف حرفي وعامل تشغيل وتجرى الاختبارات على المعدات للمتقدمين لوظائف سائق.

وسائق معدات ثقيلة كما تجرى الاختبارات العملية على أدوات السلامة والصحة المهنية للمتقدمين لوظائف اخصائي سلامة وصحة مهنية وانه يتم الإعلان عن توقيتات تلك الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني.

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