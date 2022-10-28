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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق كاسح للمارد الأحمر.. تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

صدى البلد

تترقب جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة اللقاء المنتظر بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري علي استاد هزاع بن زايد بالامارات .


موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة 


وتقام مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري 


والتقي الفريقان في كأس السوبر 7 مرات، نجح الأهلي في التتويج خلالها 5 مرات، بينما تفوق الزمالك في مناسبتين.

كانت المواجهة الأولى بين القطبين على لقب السوبر المحلي في موسم 2002-2003، حيث نجح الأهلي في التتويج بعد الفوز بركلات الترجيح 3-1، وذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وفي موسم 2007-2008، تمكن الأهلي التتويج على حساب غريمه، وذلك بعد الفوز بهدفين دون مقابل، أحرزهما أحمد حسن ومعتز إينو.

وواصل الأهلي صحوته في بطولة السوبر موسم 2013-2014، وذلك بعدما فاز على الزمالك من جديد بركلات الترجيح 5-4

وفي موسم 2014-2015، أقيمت بطولة السوبر المصري في الإمارات، وتحديدا على ستاد هزاع بن زايد، بين الأهلي والزمالك، ونجح الفريق الأحمر في الفوز 3-2.

أحرز أهداف الأهلي في تلك المباراة كل من عبد الله السعيد (هدفين)، ومؤمن زكريا.

وشهدت بطولة السوبر في موسم 2015-2016، تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، وذلك بعدما نجح في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 3-1.

وفي موسم 2017-2018، عاد الأهلي للتتويج بالسوبر من جديد، وذلك بعد الفوز على منافسه 3-2.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق النيجيري جونيور أجاي (هدفين)، وحسين الشحات، بينما سجل للزمالك محمود علاء "ثنائية".

وعاد الزمالك للتتويج باللقب مرة أخرى في عام 2020، وذلك بعدما فاز على الفريق الأحمر 4-3 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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و في سياق متصل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض امس الخميس، المقامة على ستاد هزاع بن زايد استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي.

 

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعبين بشأن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز خلال لقاء السوبر لاسعاد الجماهير البيضاء.

 

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد هزاع بن زايد على كأس السوبر المصري.

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