بسبب البرد.. الشتاء يعرضك لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

تنقبض الأوعية الدموية في الشتاء بسبب زيادة حدة التعاطف. الجهاز العصبي الودي هو آلية التحكم في الجسم والتي تحافظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم.

إن ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب في تمزق اللويحات ، مما يؤدي إلى نوبات قلبية صباح الشتاء.

مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض ، يشير معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى زيادة سماكة وتخثر الدم وارتفاع ضغط الدم ، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية . أظهرت العديد من الدراسات في جميع أنحاء العالم أن خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال أشهر الشتاء أعلى بمرتين من مخاطر الصيف.

ضغط الدم له علاقة عكسية بدرجة حرارة البيئة.

خلال فصل الشتاء ، يرتفع ضغط الدم ، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ نفس الكمية من الدم. للحفاظ على درجة حرارة الجسم ، تنقبض أوعيتنا الدموية. هذا يساعد جسمك على البقاء دافئًا عن طريق تقليل كمية الدم المتدفق إلى بشرتك وأطرافك ، وهي أبعد ما تكون عن القلب ، وسحب المزيد من الدم إلى أعضائك الأساسية حتى لا تشعر بالقشعريرة. عندما تضيق الأوعية الدموية ، يتعين على القلب استخدام المزيد من القوة لدفع الدم عبر ممرات أصغر ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عندما يحدث هذا ، يمكن أن يكون دمك أكثر عرضة للتخثر. يمكن أن تتسبب الجلطة التي تمنع تدفق الأكسجين والدم إلى المخ أو القلب في حدوث سكتة دماغية. أيضًا ، الشتاء هو الوقت الذي نميل فيه إلى التغاضي عن الماء. من الأسهل كثيرًا أن تصاب بالجفاف في الطقس البارد دون الشعور بالعطش