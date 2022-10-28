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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 الأفضل ب 5000 جنيه .. ومارك زوكربيرج يخسر أكبر جزء من ثروته

.أخبار التكنولوجيا|
.أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

ابنك هيبقى عبقري.. Duolingo يطلق تطبيقا لتعلم الرياضيات

 

لم يعد تطبيق دولينجو Duolingo مجرد تطبيق لتعلم اللغات بعد الآن. أصدرت الشركة Duolingo Math على نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون.

 

عرض اليوم الواحد..خصم 71% على هاتف Galaxy Z Flip4 في سامسونج أمريكا

 

تجري شركة سامسونج Samsung العملاقة في أمريكا خصما غير مسبوق على موقعها الإلكتروني متاحًا اليوم فقط على هاتفها الأفضل القابل للطي Z Flip 4 .

 

عروض البلاك فريداي بدأت..خصم 60% على هواتف أسطورة

 

إذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد عالي الجودة بأسعار مناسبة ، فإن هاتف موتورولا Motorola Edge + (2021) هو الأنسب لذلك، حيث يتمتع الآن خصم هائل على مواقع البيع أونلاين أمازون Amazon الأمريكي و BestBuy. 

 

بسبب ميتافيرس.. مارك زوكربيرج يخسر أكبر جزء من ثروته

 

مر عام تقريبًا منذ أن أعاد مارك زوكربيرج تسمية منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى ميتا ليعكس دفع شركته إلى ما يسمى بعالم الميتافيرس"metaverse".

 

بعد ارتفاع الأسعار .. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 الأفضل ب 5000 جنيه 

 

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة، أحدث سلسلة Redmi Note 12 Pro في الصين، التي تتكون من 3 طرز ، وهي Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro Plus و Redmi Note 12 Explorer Edition.  

 

تقدر تشتري iPhone 14 Pro Max بـ 2300 جنيه.. بهذه الطريقة

 

يعد هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max أحد أفضل الهواتف التي يمكن شراؤها في الوقت الحالي ، لكن سعره البالغ 1099 دولارًا يعد عائقا للعديد من الأشخاص حول العالم. ولحسن الحظ يقدم موقع Verizon الأمريكي حاليًا عرضًا رائعًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على هذا الهاتف.

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