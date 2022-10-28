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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لـ شام الذهبي برفقة زوجها

صدى البلد

حرصت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، على مشاركة جمهورها  صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و ظهرت شام الذهبي  بإطلالة جذابة برفقة زوجها ، مما حازت علي أعجاب متابعيها.

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يذكر أن وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، رسالة لوالدتها وزوجها بمناسبة عيد زواجهما ونشرت صورة تجمعهم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت شام الذهبي  على  الصورة قائلة: "كل عام وانتوا أجمل شيء في حياتي  ..بحبكم قد الدنيا".

واحتفلت الفنانة أصالة بعيد زواجها الأول عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظة بها الحياة.. الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين.. كلّ سنة وأنا معك سالمة".

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