طارق السيد: "أقسم بالله الزمالك هيفوز الأهلي 2 -1 في السوبر المصري"

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أنه يتوقع فوز الفريق الأبيض اليوم الجمعة أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري

وأضاف طارق السيد في تصريحات عبر برنامج أللعيب بقناة اون تايم سبورت أن الزمالك سيحقق الفوز ٢-١ أمام الأهلي قائلا “ اقسم بالله الزمالك حيفوز ٢-١ ” .

وتابع أنه تأكد من فوز الزمالك خاصة عقب توقع فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة السابق بفوز الأهلي ٢-١

وتابع أنه كان متخوف من الأهلي ولكن عقب توقع فرج عامر شعر بالتفاؤل و تأكد من تتويج الزمالك بالبطولة .

وفي سياق متصل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض امس الخميس، المقامة على ستاد هزاع بن زايد استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعبين بشأن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز خلال لقاء السوبر لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، بإستاد هزاع بن زايد على كأس السوبر المصري.