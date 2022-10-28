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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة عمل للأنشطة الفنية والرياضية والبيئة بمراكز الشباب بشمال سيناء

اجتماع لوضع خطة عمل
اجتماع لوضع خطة عمل مراكز الشباب بسيناء

تستعد مديرية الشباب والرياضة في محافظة  شمال سيناء،  لتنفيذ  خطة عمل للأنشطة الفنية والرياضية والبيئة  بمراكز الشباب والأندية الرياضية بسيناء ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،  انه سيتم عقد ندوة خاصة عن التغيرات المناخية والتوعية بها، والقاء الضوء على توصيات المؤتمر الاقتصادي وأهم مخرجاته.


كما سيكون هناك زيارات متعددة للأكاديميات الرياضية في الجمباز والكاراتيه بالملعب المتعدد (طائرة، وسلة "بملعب السلة".. 

كما تتضمن خطة  الأنشطة الشبابية والرياضية في شمال سيناء معسكر الجوالة، وماراثون للدراجات، وعقد دورة مهارات حياتية من خلال برنامج "مشوارى"، إلى جانب تنظيم معرض لمنتجات ومشغولات أندية الفتاة، ومسابقات رياضية وترويحية بمركز شباب الشهيد أحمد المنسى ببئر العبد.

قوافل طبية 

 


ويضاف إلى تنظيم قوافل طبية وتعليمية شاملة، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في كل من: الحسنة، رمانة، بئر العبد، والشيخ زويد.

كما سيتم عقد لقاء مع المنسقين الإعلاميين ومسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالإدارات الفرعية بمقر مرکز شباب مدينة العريش .

إلى جانب الأنشطة الفنية بالمسرح والفن التشكيلي بمركز شباب مدينة العريش.

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