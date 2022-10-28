حملة لتطهير المجاري المائية على مسار ترعة السلام بسيناء

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة لتطهير المجاري المائية على مسار ترعة السلام في نطاق مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، لمكافحة الأمراض المعدية عن طريق الحشرات والناموس، تحت رعاية الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال الدكتور علي محمد حسن، مدير إدارة بئر العبد الصحية، إن الحملة قامت بعمل فحص المجاري المائية علي ترعه السلام لمقاومة القواقع والناموس والحشرات، حفاظ على الزراعات المنتشرة في نطاق بئر العبد.

وقد ضمت الحملة كل من :المهندس ضياء عمر فؤاد رئس الوحدة المتوطنة بإدارة بئرالعبد الصحية، ومحمد سليم و فرج إبراهيم ، وهدي الحسيني من إدارة المتوطنة.