عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

كوبري الجيزة
كوبري الجيزة

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، عملية غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني لإجراء عملية تغيير لطبقة الأسفلتية لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات منعا للزحام.

وقال مصدر أمنى إن تلك الأعمال تستلزم غلقا جزئيا لمطلع الكوبرى "الحارة اليمنى فقط" بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام، تبدأ الساعة 1 صباح اليوم الجمعة 28/10/2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد 30/10/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.

حركة السيارات الجيزة المرور يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

موضوعات متعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3 ربيع الآخر 1444

حدث ليلاً.. الرئيس السيسي في حديث من القلب خلال مكالمة على التليفزيون المصري.. و9 نجوم يغيبون عن السوبر المصري بالإمارات.. ووفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

محمد بن نهيان آل نهيان يفتتح مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بجامعة الفيوم

سفيرة الثقافة العربية تزور مكتبة الإسكندرية: صرح معرفي

إبراهيم عبد المجيد: الكاتب الجيد لا يكتفي بقراءة نوع أدبي واحد

حدث ليلا | خبر سار للمصريين من اتحاد الدواجن .. البحوث الفلكية تحذر من كسوف الشمس المقبل .. مطرب لبناني شهير يصل مصر من أجل شيرين .. بوتين على وشك إطلاق قنبلة نووية

خدمات صدى البلد|إزاي تستخرج بطاقة تموين في 10 دقائق فقط.. اعرف حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 23 ربيع الأول 1444

ترشيحاتنا

بايدن: إشارات بوتين المتكررة للأسلحة النووية "خطيرة للغاية"

أوكرانيا: مقتل 44 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

وزيرة الخزانة الأمريكية: لا دلائل على حدوث ركود اقتصادي قريب

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

نشرة الخدمات | مواقيت الصلاة .. أسعار الذهب والدولار .. احصل على 4000 وانت في بيتك .. منح جديدة للدكتوراه خارج مصر

أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 الأفضل ب 5000 جنيه .. ومارك زوكربيرج يخسر أكبر جزء من ثروته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة .. ماذا يفعل كوب من القهوة الخضراء للرجال؟

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ