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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران الأوكراني يشن 14 غارة على مواقع روسية

صدى البلد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 14 غارة على مجموعات من القوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية.

 


وأضافت هيئة الأركان المشتركة "أن الجانب الروسي يحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، ويركز جهوده على كبح تحركات قوات الدفاع في اتجاهات معينة، مع استمرار العمليات الهجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.


وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية التي تشارك بشكل مباشر في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا لديها مشاكل لوجستية، وبالتالي وفقا للمعلومات المتاحة، أدى نقص الملابس الدافئة إلى زيادة عدد حالات السرقة والنهب من قبل جنود القوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون.
 

وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجنود الروس الذين تم حشدهم ووصلوا إلى المنطقة لأداء مهام قتالية لم يخضعوا للتدريب المناسب ويفتقرون إلى المهارات العملية في استخدام الأنواع الأساسية من الأسلحة، وينتج عن ذلك خسائر كبيرة بين القوات الروسية.

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