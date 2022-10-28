دونجا من قطر: كنت محظوظا بالحصول على دعم كبير ممن حولي

حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، على توجيه رسالة للجمهور، وذلك أثناء خضوعه لبرنامج علاجي خاص في قطر.

وقال دونجا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "لقد مر أكثر من 6 أسابيع‏ منذ خضوعي لعملية جراحية بالركبة، لدي أيام جيدة وأخرى سيئة".

وأضاف "كنت محظوظا بالحصول على دعم كبير ممن حولي، هذا شيء كان مهما للغاية في رحلتي من أجل العودة إلى أرض الملعب".

وأتم "أشعر بأنني أقوى وأفضل كل يوم.. أراكم قريبا".

وتعرض نبيل عماد دونجا لإصابة بغضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب المصري، ليقرر الزمالك، سفر اللاعب إلى قطر من أجل الخضوع لعملية جراحية.

يذكر أن دونجا جاء إلى الزمالك قادما من بيراميدز، في صفقة ثنائية شهدت أيضا عودة عمر جابر إلى الفريق الأبيض.

تترقب جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة اللقاء المنتظر بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري علي استاد هزاع بن زايد بالامارات .

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.