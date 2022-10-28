تأهل فرق 4 محافظات للدور قبل النهائي بختام القوافل الرياضية

تأهلت فرق محافظات "الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد" للدور قبل النهائي في كرة القدم المزمع إقامته اليوم، الجمعة، على ملعب معسكر بلطيم بعد اجتيازهم دور الثمانية، ضمن المشروع القومي للقوافل الرياضية القرى الأكثر احتياجا، التي تقام على أرض محافظة كفر الشيخ، بمعسكر الشباب بمدينة بلطيم بمشاركة 16 محافظة بمعسكر الشباب ببلطيم.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.



وتستضيف محافظة كفر الشيخ ضمن المشروع القومي للقوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف ، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الغربية السويس، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، ويمثل كل محافظة (7) لاعبين ومشرف والمرحلة السنية للمشاركين من 18 حتى 25 عاماً.



من جانبه رحب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ بجميع الوفود المشاركة على أرض المحافظة، وأوضح أن القرعة أسفرت عن تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق "الشرقية، الإسكندرية، سوهاج، الغربية" والمجموعة الثانية "السويس، الدقهلية، الفيوم، المنوفية" وكذلك المجموعة الثالثة تضم "أسيوط، كفر الشيخ، بنى سويف، بورسعيد" المجموعة الرابعة "البحيرة، القليوبية، الجيزة، الإسماعيلية".