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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهمة الأخيرة للتأهل.. موعد وحكام مباراة بطل النيجر وبيراميدز

صدى البلد

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد وحكام مباراة نيجيليك بطل النيجر في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء ٢ نوفمبر المقبل في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي العاصمة.

 

ويدير المباراة طاقم تحكيم من دولة الصومال الشقيقة بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان ويعاونه حمزة حجي المساعد الأول، وبشير سليمان المساعد الثاني، ومحمد حجي الحكم الرابع، ويراقب اللقاء محمد بلال من موريتانيا ويراقب الحكام عبد الرحمن كيلي من دولة موريتانيا.

 

يذكر أن مباراة الإياب تحدد لها يوم ٩ نوفمبر المقبل بالقاهرة لتحديد المتأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية.

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