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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يحيى حفلا في كأس العالم بقطر.. تفاصيل

شاكوش
شاكوش

يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لإحياء حفل غنائى يوم ١٢ من شهر ديسمبر القادم، بحديقة البدع ضمن احتفاليات دولة قطر بتنظيم كأس العالم.


وتعتبر هذه الحفلة هي الأولى التى أعلن عنها حسن شاكوش بعد تقنين أوضاعه مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والتعهد بالالتزام والحفاظ على الأداب العامة وعدم احتواء أى أغنية له على لفظ خارج، بالإضافة إلى اعتذاره مجددا لشعبة الإيقاع بنقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الشهيرة مع سعيد الأرتيست.

 

حسن شاكوش يتعهد باحترام القيم المجتمعية 



وقال حسن شاكوش، في مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، :"مضينا على اقرار بطلبات نقيب المن الموسيقية مصطفى كامل، والطلبات بمنع أي كلام خارج في الأغاني". 

وأضاف حسن شاكوش مطرب المهرجانات: "هيكون معاك كارنية مطرب شعبي يجدد سنويا، وكل ما طلبة النقيب تم الاستجابة له من قبل مطربي المهرجانات".
 


حمو بيكا هيغني تحت اسم أداء صوتي 

 

وتابع حسن شاكوش مطرب المهرجانات، أن حمو بيكا هيغني تحت اسم أداء صوتي وليس مغني شعبي، والأداء الصوتي مثل الراب، وكلنا بناكل عيش وفي حد بيشعجنا ومصطفى كامل لمنا وجمعنا وحسينا إن في سند في ظهرها وحنين علينا". وأكمل حسن شاكوش مطرب المهرجانات: "اللي قبلها كان بيحسسنا إننا مش من البلاد وجيين من برا".

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