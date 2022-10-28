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رئيس التحرير
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المعيار الأخلاقي.. عبدالغني هندي: الرسول أرثى مبادئ للتعايش والتسامح بين البشر

عبدالغني هندي، عضو
عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى لـ الشئون الإسلامية

علق عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى لـ الشئون الإسلامية، على حب الوطن وعلاقة رسول الله بوطنه، قائلا: علاقة رسول الله بمكة المكرمة والمدينة المنورة مقدسة.


وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المدينة المنورة أصبحت حرما بعدما انتقل لها رسول الله، متابعا: أصبح لها قدسية مختلفة مع وجود رسول الله.

 

وأشار إلى أن الرسول لم يبن دولة فقط بل جاء لبناء حضارة تسود فيها مجموعة من القوانين العادلة التي ساعدت على انتشار الإسلام في مختلف ربوع العالم وإقبال البشر على اعتناق الدين الإسلامي.

 

وأوضح  أن الرسول أرثى مبادئ للتعايش والتسامح بين البشر من خلال المعيار الأخلاقي.

 

عبدالغني هندي الشئون الإسلامية حب الوطن المدينة المنورة اخبار التوك شو

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