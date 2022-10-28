محافظ الجيزة: التوسع في إقامة منافذ السلع وتنفيذ 12 بحيرة تجميع لمياه الأمطار بالصف وأطفيح

كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومتابعة الأسعار للتصدي لجشع بعض التجار إلى جانب التوسع في توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع كافه الجهات المعنية.



كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات ، لافتا إلى أن محافظة الجيزة قامت بإصدار الآلاف من تراخيص البناء لمواطنين بالقرى خلال العام الجاري للتيسير عليهم .



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور كافة القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات المعنية والذي أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية إلى شكاوي المواطنين والعمل على حلها.. لافتا إلى تقييم كل مسئول من رضاء المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة له ، موجها الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع المعنيين في حال التقصير فى الرد علي الشكاوي الواردة بمنظومة الشكاوي الحكومية وذلك خلال المدة المحددة .



وشهد المجلس التنفيذي استعراض مواقع بالوعات صرف المطر المنفذة علي الطبيعة بالشوارع الرئيسية حيث كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى برصد الشوارع التي في حاجة إلى بالوعات صرف أمطار إضافيه لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية..فتا أنه جاري تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بعدد إضافي من سيارات شفط المياه من الشوارع لمجابهة مياه الأمطار.



كما شدد محافظ الجيزة على القيام دوريا بأعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار للتعامل الفوري مع أية اضطرابات جوية خلال موسم الشتاء الى جانب المراجعة الدورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية مع إزالة الوصلات العشوائية حفاظا على السلامة العامة للمواطنين .



ووجه محافظ الجيزة، الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان و شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الموارد المائية والري والإدارة العامة للمرور بالجيزة والحماية المدنية للجهود المبذولة وتكاتف الجميع مما أدي إلي سرعة إزالة أثار مياه الأمطار.



وأشار راشد إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتنفيذ عدد ١٢ بحيرة لتجميع مياه الأمطار بمركزي الصف وأطفيح بتكلفة حوالي ٥٠٠ مليون جنيه ساهمت بشكل كبير في استيعاب كميات الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المراكز خلال موجة الأمطار الأخيرة .



ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدوري على جميع المدارس بشكل دوري مع التأكيد على مدير مديرية التربية والتعليم بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الميداني على جميع المدارس الموجودة في نطاق مسئوليته ومنع أى مظاهر للإهمال وإزالة أى معوقات.



كما جدد المحافظ تكليفاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعه أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات أولا بأول .