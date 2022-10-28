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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بيلاروسيا يدعو لتعزيز التعاون بين أعضاء رابطة الدول المستقلة

صدى البلد

دعا رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، اليوم الجمعة، أعضاء رابطة الدول المستقلة لتعزيز التعاون وتصنيع المنتجات المشتركة.

 

 


وقال جولوفتشينكو - خلال اجتماع رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في العاصمة الكازاخية أستانا، بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - "لقد قطعنا خطوة جادة إلى الأمام في هذا الاتجاه في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقمنا بتوقيع 7 مشروعات للبنية التحتية لتطوير ممرات النقل الأوروبية - الآسيوية في كافة الاتجاهات بما في ذلك التعاون مع مبادرة الحزام والطريق الصينية".

 


وتابع: "في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نعمل على مشاريع مشتركة للتعاون الصناعي من أجل تعظيم مزايا واختصاصات كل دولة لحل قضايا استبدال الواردات وخلق مرافق تصنيع جديدة ووظائف جديدة"، مشددا على ضرورة توسع نطاق تجربة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتضم رابطة الدول المستقلة".


وأوضح "نحن بحاجة إلى مقترحات لتوسيع التعاون وإنتاج سلع تنافسية وشعبية مشتركة، ونتفهم أن العديد من دول العالم لا تنظر إلى بلداننا إلا كسوق لبيع سلعها ومصدر للموارد لكننا يجب أن نرفض ذلك".

 


واقترح رئيس وزراء بيلاروسيا، مواصلة العمل على إنشاء سوق زراعية مشتركة وتعزيز الزراعة المستدامة مع زيادة الاكتفاء الذاتي لدول رابطة الدول المستقلة في مجال التربية الانتقائية وإنتاج البذور وحماية النبات.
 

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