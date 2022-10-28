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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار.. شاومي تعلن عن أول هاتف بالعالم بشحن 210 وات

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

 

أعلن رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك Elon Musk، عن إنهائه عملية الاستحواذ على منصة تويتر البالغة 44 مليار دولار، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية ومستثمر في الشركة.

 

لن يكون مجانا.. توقعات بقرارات إيلون ماسك كرئيس تنفيذي لـTwitter

خلال الساعات القليلة الماضية، أصبح إيلون ماسك Elon Musk، الذي يعد أغني رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بعد إبرامه صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

 

تحذير عاجل لمستخدمي ويندوز وأندرويد.. لا تنقر على هذه الراوبط ستسرق أموالك

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي أندرويد وويندوز، بشأن عملية التصيد الاحتيالي التي يستخدم فيها المتسللون مواقع ويب مزيفة  تنتحل شخصية 27 علامة تجارية شهيرة، لنشر برامج ضارة خطيرة يمكن أن تصيب الأجهزة.

 

يشحن بطاريته بـ5 دقائق.. شاومي تعلن عن أول هاتف بالعالم بشحن 210 وات

 

أزاحت شركة شاومي Xiaomi، الستار عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة ردمي نوت، والتي تضمنت ثلاثة طرازات رائدة هي: Redmi Note 12، و Redmi Note 12 Pro، و Redmi Note 12 Pro+، بالإضافة إلى إصدار خاص يسمي: Redmi Note 12 Explorer Edition.

 

دون علمهم.. أفضل طريقة للتخلص من الأشخاص المزعجين على واتساب

يعد واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، لا يتم استخدامه فقط للتواصل مع الأصدقاء والعائلة ولكن أيضًا للدردشة مع الزملاء والتواصل والتفاعل مع الشركات.

 

طائر تويتر سيطير وفقا لقواعدنا.. ​الاتحاد الأوروبي​ يهدد إيلون ماسك

أرسل مفوض ​الاتحاد الأوروبي​ ​تيري بريتون، تحذيرا إلى​ "إيلون ماسك" المالك الجديد لمنصة ​التواصل الاجتماعي​، بعد ساعات من إبرام الملياردير صفقته البالغة 44 مليار دولار للشركة، للالتزام بالقوانين الأوروبية.

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