بعد تفجير معاملها.. قصة التنانين البرازيلية المنقبة عن الذهب في كولومبيا

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا عن قصة "التنانين البرازيلية" المنقبة عن الذهب بشكل غير قانوني ودور الشرطة الكولومبية في التصدي للأمر.





وفجرت الشرطة الكولومبية معامل بمعداتها، استخدمها أشخاص برازيليون في منطقة الأمازون، للتنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني، مؤكدة أنها تسبب ضررًا بسكان المنطقة والبيئة.





وينتج عن كل جرام ذهب نحو 5 جرام جرامات من الزئبق، يتم إلقاؤها في المياه حيث يجري تعدين الذهب، الشرط الكولومبية قامت بمداهمات مشابهة مؤخرًا والتي شملت عدة مناطق في الأمازون لمحاربة جماعة التنقيب غير القانوني، مؤكدة أن غالبيتهم قادمون من البرازيل.

