عالم أزهري: الصدقة دليل رسوخ إيمان الفرد مع الله عز وجل

أكد عيد إسماعيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على أهمية الصدقة وفضلها، مستشهدا بقول الله عز وجل "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى".

وأضاف “عيد إسماعيل” خلال حواره ببرنامج “دين ودنيا” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصدقة تزيل الهموم والمشاكل، متابعا: الإنفاق في الخير والصدقات بمثابة بوابة خير للفرد.



وشدد أحد علماء الأزهر الشريف، على أن الصدقة دليل على صدق إيمان الفرد مع الله عز وجل.



واستشهد بقول الله عز وجل "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ".