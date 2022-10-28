إزالة 53 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثه بالموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة ٤٢ حالة تعد بمساحة ٥ آلاف و ٤٢٣ متر مباني و١١ حالة تعد بمساحة ٥٢ فدان و١٦ قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن حالتي تعد على مساحة ٣٥٠ بمركز الإبراهيمية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.