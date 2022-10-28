أخبار السوشيال: كهربا يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك.. والمارد الأحمر يتصدر تريند تويتر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
كهربا يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل مباراة الزماك.. تعرف عليها
وجه محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، رسالة لـ لاعبى الأهلي قبل مباراة السوبر المصرى أمام نادى الزمالك.
على الحلوة والمرة معاك.. وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مباراة السوبر
حرص وائل جمعة ، لاعب النادى الأهلى السابق على دعم الفريق قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم فى كاس السوبر المصرى.
الأهلي يتصدر تريند تويتر قبل ساعات من مباراة السوبر المصري.. شاهد
دشن جمهور النادى الأهلي، هاشتاج “ الأهلي ” قبل ساعات من مباراة السوبر المصرى لدعم الفريق قبل امام نادى الزمالك.
دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها.. وتعلق: اللهم الجنة لموتانا
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، عدة صور لـ لوالديها النجم والكوميديان الكبير الراحل سمير غانم و الفنانة دلال عبد العزيز ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.