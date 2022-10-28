أخبار السوشيال: كهربا يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك.. والمارد الأحمر يتصدر تريند تويتر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجه محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، رسالة لـ لاعبى الأهلي قبل مباراة السوبر المصرى أمام نادى الزمالك.

حرص وائل جمعة ، لاعب النادى الأهلى السابق على دعم الفريق قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم فى كاس السوبر المصرى.

دشن جمهور النادى الأهلي، هاشتاج “ الأهلي ” قبل ساعات من مباراة السوبر المصرى لدعم الفريق قبل امام نادى الزمالك.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، عدة صور لـ لوالديها النجم والكوميديان الكبير الراحل سمير غانم و الفنانة دلال عبد العزيز ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.