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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق منذ 4 أيام.. العثور على جثة طالب في مياه النيل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثر أهالي قرية كفر الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب غريق في نهر النيل فرع دمياط منذ ٤ أيام في المنطقة الواقعة بين قريتي "أويش الحجر – كفر العرب".

وظلت قوات الإنقاذ النهري تبحث عن الجثمان منذ عدة أيام، إلا أن شدة تيار المياه جرفته إلى مسافة بعيدة حتى وصلت الجثة إلى قرية كفر الطويلة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري ونقلته سيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي بغرق طالب يدعي "محمد عاطف السيد"،٢١ عاما طالب بالجامعة العمالية قسم التكنولوجيا، إثر سقوطه من المعدية الواصلة بين قريتي "أويش الحجر – كفر العرب".

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وبدأت في البحث عن جثة الطالب وبمساعدة بعض الأهالي، إلا أنه مرت 4 أيام من البحث عنه دون جدوي، حتى ظهرت جثة الطالب الغارق في مياه نهر النيل منذ ٤ أيام، وفي ملابسه كارنية الجامعة وبطاقة الرقم القومي التي تدل على هويته.

محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الدقهلية

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