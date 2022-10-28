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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

جمهور الأهلي والزمالك
جمهور الأهلي والزمالك

مباراة قمة الأهلي والزمالك.. نشر الفنان حسني شتا، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من مدينة أبوظبي الإماراتية، يرصد فيه أجواء ما قبل مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. 

وظهر في مقطع الفيديو، عدد من جمهور  الأهلي والزمالك، يرقصون في حفل على أغاني المهرجانات، قبيل لحظات قليلة من بدء مباراة القمة. 

مباراة الأهلي والزمالك

تُقام اليوم المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، وقنوات أبو ظبي الرياضية.

ويدخل الزمالك كأس السوبر باعتباره بطل الدوري وكأس مصر للعام الماضي، بينما يلعب الأهلي المباراة كطرف منافس باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
آخر مباراة في كأس السوبر بين الأهلي والزمالك أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الجزيرة والذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

وتقام مباراة السوبر المقبلة بين الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج فقط.

 

معلقين مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك 

ويعلق على مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، كل من المعلق الرياضي الشهير بلقاءات الاهلي والزمالك، مدحت شلبي، وذلك عبر القناة الصوتية الأولى بقناة أون تايم سبورت.

وعلى القناة الصوتية الثانية يشدو بالتعليق المعلق الرياضي أيمن الكاشف واصفًا لأحداث ومجريات اللقاء.

ويعلق على المباراة على قنوات أبو ظبي بحسب ما أعلنت القنوات كل من المعلقين الشهيرين، علي سعيد الكعبي وفارس عوض.

جدير بالذكر أنه قبل المباراة قبل ستنطلق احتفالية على أرض الملعب بحضور الجماهير، وذلك من خلال تقديم عروض فنية احتفالًا بتواجد الأهلي والزمالك في الإمارات العربية المتحدة للمرة الخامسة في كأس السوبر.

ويقدم المطرب المصري أحمد سعد حفلًا غنائيًا قبل انطلاق المباراة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

التشكيلات المتوقعة 
النادي الأهلي وبحسب قراءات المباريات الفائتة التي لعبها بقيادة مارسيل كولر سيعتمد على الضغط العالي وامتلاك الكرة، ومن المتوقع أن يلعب بخطة 4-2-3-1.

ومن المحتمل أن تشهد تشكيلة الأهلي مشاركة كل من العناصر التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – أكرم توفيق.

ثنائي الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

ثلاثي الوسط الهجومي. حسين الشحات – سافيو – أحمد عبد القادر.

قلب الهجوم: شادي حسين.

أما نادي الزمالك فبحسب التوقعات التي اعتاد عليها الجماهير من مدربه فيريرا قد يترك الاستحواذ للنادي الأهلي مع الاعتماد على استغلال الثغرات والهجمات السريعة.

ومن المتوقع أن يبدأ بخطة 4-4-2 خلال اعتمادًا على مشاركة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – زكريا الوردي – إمام عاشور – عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو – سيف الدين الجزيري.

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