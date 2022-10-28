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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: يارب السوبر للزمالك العظيم

ميدو
ميدو

حرص احمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق على دعم الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم فى كاس السوبر المصرى. 

 
وكتب ميدو عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏يارب السوبر للزمالك العظيم ‎#السوبر_المصرى".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في صراع بين القطبين على لقب السوبر المصري.


وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.


وتذاع مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

 

احمد حسام ميدو مباراة الأهلى والزمالك كأس السوبر لاعب الزمالك

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