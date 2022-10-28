اختتام الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بـ وحدات الكلى بـ صحة الدقهلية

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بوحدات الكلي والتي عقدت علي مدار اسبوع كامل تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطب العلاجي بالتعاون مع إدارة الكلي، بحضور 50 ممرضة و20 طبيباً بالإضافة إلى 20 فني صيانة.



حاضر بالدورات كل من الدكتور أسامة ابراهيم الشحات نقيب الاطباء والدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي الدكتور أحمد عبد الوهاب استاذ الكلي بجامعة المنصورة و الدكتور حامد عزت العراقي استشاري امراض الكلي و المهندس مؤمن الاسد مهندس اجهزة الكلي بالمجموعة المصرية

وخلال الحفل تم توزيع الشهادات ودروع تكريم على المحاضرين بحضور ممثلين الادارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة الدكتور ابراهيم الدهشوري و ربيع ياسين ونقيب اطباء الدقهلية ومدير إدارة الكلي بالمديرية, كما تم تقديم درع شكر لادارة الكلي بالمديرية والدكتور أحمد البيلي بعد إشادة ممثلين الوزارة بما تحقق من تطور كبير بكافة وحدات الكلي بالدقهلية .



فيما قدم العاملون بوحدات الكلي وإدارة الكلي بالمديرية درعى شكر وتقدير الأول للدكتور محمد حسانين رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة وممثلي الادارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، والثانى للدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية علي دعمه المستمر لمنظومة الكلي.