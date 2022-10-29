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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم 29 أكتوبر 2022: لحظة سعيدة في انتظارك

برج القوس
برج القوس

تشير توقعات برج القوس اليوم، أنه يوم مليء بالأمل، قد يجني البعض ثمار استثماراتهم السابقة وقراراتهم الذكية. 

وإليك توقعات برج القوس اليوم 29 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج القوس وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.

ستشعر بإيجابية وبلياقة بدنية اليوم، تسمح لك حالتك المالية الممتازة بالاستثمار في مشاريع جديدة أو استكشاف سوق العقارات، أولئك الذين هم في رحلات قد لا يتمتعون بتجربة مرضية.

قد تضطر إلى التنافس مع الآخرين لإظهار إمكاناتك في العمل، قد تشغل بعض الأحداث العائلية عقلك وتجعلك متعبًا، قد يستمتع البعض بأمسية رومانسية حيث سيكون شريكك في مزاج جيد ويقيم لك حفلة مفاجئة.

 

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توقعات برج القوس مهنيا

هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بوضعك المالي الممتاز، ستجذبك حالتك الكوكبية المواتية في الاتجاه الصحيح وتجعلك تستثمر في خطط الاستثمار الصحيحة.

أنت تؤمن بالعمل الجاد بدلاً من الحظ ؛ يمكنك تحقيق أهدافك بتصميمك وعملك الجاد على الصعيد المهني، ستكون قادرًا على الحفاظ على الجودة والكفاءة في العمل.

توقعات برج القوس عاطفيا

هذا يوم جيد جدا على جبهة الحب، أولئك الذين هم عازبون لديهم فرص كبيرة للوقوع في حب شخص مميز، قد تستمتع بأمسية رومانسية مطلوبة بشدة اليوم وتخلق بعض الذكريات الرائعة.

توقعات برج القوس خلال الأيام القادمة 

إنه يوم جيد على صعيد الأسرة، سيكون لديك وقت لطيف مع العائلة والأصدقاء اليوم، قد يقوم بعض الضيوف بزيارتك اليوم.

كما أن نظامك الغذائي المعدل وتقنيات الاسترخاء ستفعل المعجزات لك، ستثبت بعض التغييرات في نمط الحياة أنها فعالة جدًا وتساعدك على التخلص من مشكلة صحية.

ستشعر بالراحة واللياقة البدنية والحيوية طوال اليوم.

 

 

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