الأوقاف تعلن إطلاق مجلس العلماء قريبا

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مجلس العلماء قريبا ويشمل مجلس أهل الحديث ومجلس أهل الفقه ومجلس المفكرين والكتاب ومجلس المؤرخين ومجلس اللغويين وغيرها من المجالس بعضها سيكون خاصا مغلقا لمناقشة ودراسة قضية ما وبعضها سيكون عاما مفتوحا لطلاب العلم والثقافة وذلك بتنظيم من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وقالت وزارة الأوقاف أن "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة.

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد العتيق بقرية نجوع العرب مركز الصف بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022م.