إينو : مكنتش هبقى بدون الزمالك .. ونادم على خروجي من الأهلي

قال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، معتز إينو، إنه نادم على خروجه من النادي الأهلي، معقبا: "طلعت وقلت قبل كدا إني اتشرفت إني لعبت مع نادي الزمالك، وأنا من اللاعبين المحظوظين للعب مع أكبر ناديين فى إفريقيا، وعلاقتي بجميع جماهير الناديين جيدة".



وأضاف "إينو" خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نجوميته زادت من بعد انتقاله للأهلي، متابعا: " لم أندم أني روحت الأهلي أنا ندمت أني مشيت من النادي الأهلي".

وتابع أنه يحب الناديين الأهلي والزمالك، "النادي الأهلي هو بيتي وكنت شغال حتي السنة اللي فاتت فى قطاع الناشئين بعد ما بطلت اشتغلت أربعة سنوات ونصف فيه، وبقيت محسوب على النادي الأهلي".

وأشار: "بدون نادي الزمالك مكنش هيبقي فيه إينو، والفترة اللي مشيت فيها من النادي كان الجمهور زعلان مني لأني مشيت فى فترة حساسة وكنت يعتبر نجم الفرقة، وكان لازم أني أهدّيهم وإني أشيد بالنادي".

