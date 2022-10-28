سفروني مخصوص.. إينو يطلق تصريحات نارية بخصوص انتقاله للأهلي

قال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، معتز إينو، إنه خلال الفترة التي انتقل فيها من النادي الزمالك إلى الأهلي كان مضغوطا جدا، ورغم أنهم كانوا يدعون أنه متغيب وغير منتظم في التمرين إلا إنه كان يذهب من الساعة 6 الصبح.

وأضاف "إينو" خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "كنت مقيد فى نادي الزمالك ولم أكن أشارك وموقوف وأتعرض لكل تلك الظروف وكنت خلاص رايح النادي الأهلي وكنت موقوف عن التمرين مع اللاعبين وكنت أتمرن وحدي، وجت سفرية إفريقيا مخصوص علشان يضيعوا عليا أني ملعبش مع النادي الأهلي فى إفريقيا وبرضو معرفتش أقول حاجة لأني كنت ضمن العقد".

وتابع أن زملائه فى النادي الزمالك لم يكن يريدونه أن يذهب من النادي، ولكن هي تلك كرة القدم ومضي بالفعل العقد من النادي الأهلي، معقبا: "مستر ماونيل قالي أنه عرف كل الضغوط اللي مريت بها وأنت اشتريتنا".