أخبار التعليم| تقييمات عاجلة لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية... نجم أكبر من الشمس يظهر على يسار القمر .. طالب يُدخِن السجائر في الفصل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غياب التنشئة السليمة.. خبير تربوى يعلق على بعض الظواهر الغريبة داخل الفصل

كشف الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، عن أسباب عدم التزام الطلاب داخل الفصل و ظهور مخالفات كثيرة مؤخرا منها شرب السجائر داخل الفصل ، الاعتداء على المعلم وغيرها .

قلب العقرب.. نجم أكبر من الشمس يظهر على يسار القمر الآن

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

العجوز: إعداد خريج قادر على التعامل مع السوق وتطور الصناعة|فيديو

قال الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، إن التطورات الحديثة التي طرأت على الصناعة أدت إلى الحاجة لتواجد فنيين وأخصائيين مختلفين عن ما كانوا في السابق، وأنه من هنا جاءت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية لتزويد سوق العمل بكفاءات مدربة على أعلى مستوى وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

بدون درجات .. تقييمات عاجلة لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجراء تقييم شخصي لمهارات تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

شاهد| طالب يُدخِن السجائر في الفصل.. وخبير نفسي يُفسِر السبب

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، فيديو قديما لـطالب يقوم بشرب السجائر فى الفصل أثناء شرح المعلم الدرس ، وعند ملاحظة المعلم الأمر قام بطرد الطالب.

العجوز : التكنولوجي مطلوب الآن بكثرة في المصانع عن المهندس

قال الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، إن التطورات الحديثة التي طرأت على الصناعة أدت إلى الحاجة لتواجد فنيين وأخصائيين مختلفين عن ما كانوا في السابق، وأنه من هنا جاءت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية لتزويد سوق العمل بكفاءات مدربة على أعلى مستوى وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.