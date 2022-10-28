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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتز إينو: أحب الخطيب ومحمد صلاح.. والاختيار بينهما صعب

معتز إينو
معتز إينو

قال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، معتز إينو، إن حسام غالي يصلح للترشح على منصب رئاسة الأهلي، معقبا: "الاختيار بين محمد صلاح ومحمود الخطيب هو اختيار صعب، والبطولات التي حققها محمد صلاح ومازال يحققها لم يحققها لاعب ولا أعتقد أن أحدا سيحققها، وأنا أحب الاثنين، ولكني أحب كابتن محمود جدا".

وأضاف "إينو" خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الكابتن أيمن يونس أفضل محلل كروي، موضحا أنه فى حالة اختيار الأفضل لحراسة المنتخب بين أبو جبل والشناوي، أفضل الشناوي، حيث أنه يعتبر حارس مرمى كبيرا.

معتز إينو: حسن شحاتة ظلمني

قال معتز إينو لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، إن حسن شحاتة ظلمه، في منتخب الشباب، حينما كان يلعب وقتها مع نادي الزمالك وكان ضمن القائمة المشاركة في كأس الأمم 2006 ولم يضمه، ولكن بعدما أصيب حسني عبد ربه، تحدثوا معه يوم مباراة ليبيا.

وأضاف أنه فى منتخب الناشئين كان موجودا مع الكابتن حسن شحاته حوالي شهر ونصف فى المعسكر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفى النهاية لم يضعه فى القائمة أيضا.

وتابع إينو: "لا أعرف السبب فى عدم اختياري ولكن هناك مدربين لديهم قناعة معينة لشخص معين، ولو مش مؤمن بقدراتي أخدني ليه؟.. ومكلمتوش لأني لا أحب أن أتكلم مع مدرب".

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