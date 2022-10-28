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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي حسين: قدمنا مباراة رائعة.. ونستحق الفوز باللقب

صدى البلد

أكد شادي حسين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يستحق الفوز بلقب كأس السوبر المصري، بعدما قدم مباراة رائعة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن هذه البطولة ستكون بداية لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.

وأوضح شادي حسين أن لاعبي الأهلي كانوا يدركون مدى صعوبة اللقاء، خاصة أن الزمالك يمر بواحدة من أفضل فتراته، إلا أن روح الأهلي واللعب على قلب رجل واحد أهديا اللقب إلى النادي الأهلي.

وأنهى شادي حديثه مشددًا على أن لاعبي الأهلي أثبتوا للجميع أن ما حدث في الفترة الماضية كان مجرد كبوة، وأنهم قادرون على المنافسة بقوة والفوز بجميع البطولات، موجهًا رسالة شكر إلى جمهور الأهلي «العظيم»، بعد دعمه الكبير للاعبين طوال المباراة.

 

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