عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتس اب وانستجرام

سجل موقع Down Dentector، ارتفاعًا حادًا في عدد الأشخاص الذين سجلوا وجود مشكلة على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس اب وانستجرام على مستوى مصر والعالم.

ويراقب هذا الموقع، انقطاع الخدمة على المواقع الشهيرة لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي ومنها بالاخص “فيسبوك”.

وكان عطل مفاجئ أصاب العديد من حسابات المستخدمين منذ وقت قليل مساء اليوم الجمعة، وتعذر الوصول إلى التطبيق عبر الهواتف الخلوية وأجهزة الحاسوب.

سيطرة على تويتر

ومن ناحية أخرى، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن "تويتر" سيشكل مجلساً للإشراف على المحتوى، "يضم آراء مختلفة ومتنوعة".

وأضاف ماسك في تغريدة، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار كبير بشأن محتوى أو إعادة حسابات قبل موافقة المجلس.

وكان الملياردير الأمريكي أتم صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أشهر من المفاوضات.

وذكرت تقارير أن إيلون ماسك بدأ بتسريح موظفين من "تويتر" بعدما استحوذ عليها.

وحسب التقارير، أنفق إيلون ماسك أموالا من أصوله الخاصة ومن صناديق استثمار ومن قروض مصرفية، من بين مصادر أخرى، في عملية استحواذه على منصة تويتر.

ودفع ماسك 27 مليار دولار نقدا من أمواله الخاصة في الصفقة.

وأشار إلى أنه يريد أن تكون المنصة "مكانا مرحبا بالجميع"، موضحا أن "الكثير من وسائل الإعلام التقليدية قد غذت تلك الحالات المتطرفة المستقطبة ولبت احتياجاتها".

وقال الملياردير الأمريكي "من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكانا مجانيا للجميع".

مفوض الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك



وذلك ردا على تغريدة إيلون ماسك التي حصدت آلاف التعليقات من جميع أنحاء العالم، معلنا فيها عن شرائه شركة تويتر قائلا: "تم تحرير الطائر".

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر "بريتون" إيلون ماسك بأن تركيزه على حرية التعبير على تويتر سيكون مقيدا بقوانين تعديل المحتوى الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وحاول إيلون ماسك يوم الخميس الماضي، طمآنة المعلنين بأنه لا يريد أن يصبح تويتر "مكانا مجانيا للجميع" مليئا بالمشاركات العنيفة أو الخطيرة.

ووفقا لـ "بلومبرج"، يمنح قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الحكومات مزيدا من القوة لتطبيق القواعد التي تحكم كيفية قيام شركات التكنولوجيا بتعديل المحتوى ولتحديد متى يتعين عليها إزالة المحتوى غير القانوني، ففي حال لم يمتثل إيلون ماسك كونه الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، لهذه القواعد، سوف يواجه غرامات تصل إلى 6 ٪ من المبيعات السنوية ويمكن حتى حظره.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن إيلون ماسك، أكمل الصفقة الاستحواذ على الشركة في وقت متأخر من أمس الخميس، حيث قام بتغيير الرتب التنفيذية وتولى منصب الرئيس التنفيذي، وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن ماسك يعتزم أيضا إلغاء الحظر الدائم على المستخدمين لأنه لا يؤمن بالمحظورات مدى الحياة، مما قد يسمح لأشخاص مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستعادة حسابه على المنصة مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أولى قرارات إيلون ماسك بعد أصبح الرئيس التنفيذي لـ تويتر، طرد 4 من أكبر المسئولين بالشركة، من بينهم المدير التنفيذي باراج اجريوال، والمدير المالي نيد سيجال، ومديرة السياسات القانونية فيجايا جادي، والمستشار القانوني العام شون ادجيت.