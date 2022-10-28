برلمانية: قرارات الاعتمادات المستندية تهدف لتعزيز السلع في الأسواق

أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار البنك المركزي المصري، بشأن زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

تلبية احتياجات المستوردين

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن قرارات البنك المركزي تستهدف تعزيز السلع في الأسواق وتلبية احتياجات المستوردين واصحاب المصانع، لافتة الي أن قرار تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي لاقي ايضا تايد كبير من الجميع ويعتبر خطوة جرئية وايجابية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الي مصر.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" طول مانت مثبت السعر وخايف تحركه مفيش مستثمر هيجي يشتغل عندك سياسة العرض والطلب ضرورية لزيادة حركة الانتاج لتوفير فرص عمل".

جدير بالذكر إعلان البنك المركزي زيادة حد الإستثنار من قرار التعامل بالإعتمادات المستندية الي 500 الف دولار بدلا من 5 آلاف دولار أو مايعادلها بالعملات الاخرى، قائلا في خطاب دورى أرسل الي البنوك أمس الخميس إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم.