مش هتكوني ليا ولا لغيري.. شاب يشوه وجه جارته لرفضها الزواج منه بالقليوبية

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاصيل قيام شاب بتشويه وجه جارته لرفضها الزواج منه.



وأوضح التقرير أنه بكلمات "لا هتكوني لي ولا لغيري"، بهذه الكلمات خاطب الشاب جارته "إسراء"، قبل أن يلقي مادة حارقة على وجهها، انتقاما منها لرفضها الزواج منه.

وأشار التقرير أن الحادثة المروعة وقعت بمحافظة القليوبية، حيث تعرضت "إسراء 18 عاما"، لحروق شديدة بالوجه والجسد"، كاشفا أنه قبل الحادثة تلقت إسراء تهديدات عدة ولم تكترث لذلك، لتتفاجأ لاحقا بتنفيذ المتهم تهديداته.

المجني عليها

وكشف التقرير أن إسراء لم تكن الضحية الوحيدة، حيث أن جدتها التي حاولت الدفاع عنها طالتها المادة الحارقة أيضا.

وتابع التقرير أن الضحية إسراء قالت: "دُمرت حياتي وتشوه وجهي، تمنيت لو أنه قتلني ولم يتركني اتعذب بهذه الطريقة، كلما شاهدت جدتي تذكرت الواقعة التي دمرت مستقبلي".

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية أعلنت إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بالجريمة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات".





