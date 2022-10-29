حبس طالب لتعديه على زميليه بسبب لعب كرة القدم

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على شقيقين بسلاح أبيض وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على شقيقين بسلاح أبيض وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل وبصحبتها "طالبين بإحدى المدارس كائنة بدائرة القسم- مصابان بجروح متفرقة" بتضررهم من طالب بذات المدرسة- مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى على الطالبين بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم حول لعب كرة القدم أثناء تواجدهما بدائرة القسم تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المصابين بإحداث إصابته "بجرح قطعى" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.