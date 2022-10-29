عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس طالب لتعديه على زميليه بسبب لعب كرة القدم

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على شقيقين بسلاح أبيض وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على شقيقين بسلاح أبيض وإحداث إصابات بهما بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل وبصحبتها "طالبين بإحدى المدارس كائنة بدائرة القسم- مصابان بجروح متفرقة" بتضررهم من طالب بذات المدرسة- مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى على الطالبين بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم حول لعب كرة القدم أثناء تواجدهما بدائرة القسم تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المصابين بإحداث إصابته "بجرح قطعى" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدي على شقيقين حبس طالب سلاح ابيض امن القاهرة الضرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

موضوعات متعلقة

أشرف نبيل : حكم إعدام قاتل طالبة المنصورة موقوف بقوة القانون| ما القصة

تخليدا لذكرى فريد الديب| أشرف نبيل : أترافع بنفسي عن قاتل طالبة المنصورة

رماني بعد 27 سنة .. فايزة : جوزي طردني ومرتبه 40 ألف جنيه

نجلاء بمحكمة الأسرة: جوزي بيديني علقة الصبح وبالليل وجسمي كله متقطع

بعد وفاة فريد الديب.. أشرف نبيل يكشف تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

التلميذ ينعى أستاذه.. أشرف نبيل: فريد الديب سيظل علما من أعلام المحاماة

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

دعوى نشوز.. الزوجة: "مجليش إنذار طاعة".. والمحكمة تقر الدعوى ووقف نفقتها

ترشيحاتنا

طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

بعد تصديق السيسي .. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

تعرضان للعنة الله والحرمان من رحمته بالآخرة.. علي جمعة يحذر من فعلين

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ