أمل مصر لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.. ماذا يحتاج القطاع الصناعي للنهوض؟

منذ تأسيس اتحاد الصناعات المصرية عام 1915، وقد حمل على عاتقه مصالح القطاع الصناعي للنهوض به وتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة، فيما تبذل الدولة القيادة السياسية جهودا كبيرة لدعم الصناعات المصرية، وتقديم كل التسهيلات للقائمين عليها خاصة صغار الصناع، وتطلق من حين إلى آخر المبادرات الوطنية؛ للتأكيد على وقوفها خلف المصنّع المصري الصغير وسرعة الاستجابة لمطالبه ورفع التحديات التي تقف في طريقه.

ولم تترك القيادة السياسية مناسبة أو مؤتمرا شاركت فيه أو عقد تحت رعايتها؛ إلا وأكدت على ضرورة وأهمية دعم الصناعات الوطنية حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاعتماد على المنتج المستورد من خلال إيجاد بديل مصري بجودة عالية، وفي إطار هذا تنطلق اليوم أكبر فعالية من نوعها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهي الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

أكبر معرض للصناعات بمصر

وتبدأ فعالية اليوم، بعقد مجموعة من المؤتمرات التي تناقش قضايا الصناعة وإشكاليات تطويرها والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة ، وإقامة أكبر معرض للصناعات المصرية ــ لأول مرة ــ على مساحة أكثر من 8600 متر مربع وبمشاركة ما يزيد على 196 شركة ومصنعا تعمل فى جميع القطاعات الهندسية والمعدنية والبترول والتعدين والتطوير العقارى والطباعة والتغليف والأخشاب والصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواد البناء والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والأدوية والمستحضرات الطبية والصناعات الغذائية والحبوب والجلود.

وأكد محمد البهى عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات أنه ومنذ تلقى الاتحاد موافقة الرئيس على رعاية الاحتفالية وجميع موظفي ومسئولي اتحاد الصناعات وأعضاء الغرف الصناعية يواصلون العمل باستمرار.

مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة

وتعتبر مبادرة ابدأ والتي أطلقها، كلف بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

مبادرة تدريب العمالة بـ حياة كريمة

وأطلقت مؤسسة (حياة كريمة)، السبت الماضي ، المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة المصرية، التي تأتي كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة سوهاج بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة.

المؤتمر الاقتصادي يوصي بتطوير الصناعات الوطنية

من الجدير بالذكر أن الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أعلن منذ أيام عن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان من ضمن التوصيات تطوير القطاع الصناعي والتي تضمنت عدة نقاط:

سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة للإستراتيجية الصناعة الوطنية.

تنمية الصادرات الصناعية من خلال عدد من البرامج تعزيز.

من خلال عدد من البرامج تعزيز. دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتعزيز هذا المنتج في المشروعات القومية للدولة.

تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة.

العمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال أو منح أراض للمصانع.

سبل النهوض وتطوير الصناعة الوطنية

في هذا الصدد قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن أهم نقطة في قطاع الصناعة هو الاهتمام بالمشاكل المرتبطة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والذي تم حلها بالفعل مؤخراً حيث أصبح هناك وفرة بالطاقة ولكن يظل الأمر يحتاج لاستقرار تسعيرها خاصة بالمصانع كثيفة الاستهلاك، الأمر الآخر مرتبط بالتراخيص وهذا الأمر تم حله أيضاً عن طريق الرخصة الذهبية والسريعة ولكن القلق يكمن في تحول التراخيص المؤقتة لتراخيص دائمة.

وأكد نافع خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على ضرورة أن تحظى الرخصة الدائمة بنفس ما حظيت به الرخصة المؤقتة، ثالثاً مشكلة الأراضي حيث أن هناك تضخم في أسعارها وهذا التضخم انعكس سلباً على المصانع ويجب الإهتمام بعملية المطور الصناعي وهي غير موجود بوفرة في مصر بنفس كفاءة المطور العقاري، مؤكداً ضرورة وجود أولوية لاستيراد مدخلات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.

كيف ساهمت مبادرة ابدأ في دعم الصناعة؟

وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة أبدأ ساهمت بشكل كبير في دعم قطاع الصناعة، كما ستساهم في مساعدة المصانع المتعثرة وهناك آمال كبيرة مرتبطة بهذه المبادرة على أن تحرك المياه الراكدة في القطاع الصناعي خاصة أن المشاركين برؤوس أموال لهم ثقل كبير، لافتاً لوجود اهتمام كبير بالجانب الفني وإعداد الطاقات البشرية للعمل بالقطاع الصناعي.



فيما يخص تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة على قطاع الصناعة، قال الخبير الاقتصادي إن القرار المرتبط بإنهاء عمل الإعتمادات المستندية والتي كانت بديلاً لسندات التحصيل سيسهل دخول المنتجات، مضيفاً أن تحريك سعر الصرف سيساعد أيضاً في دخول الاستثمارات التي كانت عازفة عن الدخول بسبب رؤيتهم أن الدولار يقيم بأقل من قيمته الآن الأمر اختلف، مؤكداً أن قطاع الصناعة يحتاج لاستثمارات أجنبية وأيضا الحاجة لتدفقات رؤوس الأموال كل ذلك يساعد الحركة الصناعية.