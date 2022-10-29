أخبار التوك شو.. تعليق ناري من عمرو أديب على قمة الأهلي والزمالك.. وإعلامي يهاجم محمد رمضان

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

تشغيل مدينة السيارات الشهر القادم.. السيسي: جميع الخدمات مناسبة للمواطنين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة.

واستمع الرئيس السيسى إلى شرح مفصل عن آخر تطورات العمل داخل المدينة، حيث قال المشرف على المشروع أن سوق السيارات يقع على طريق محاجر العين السخنة الذى يرتبط بعدة طرق.

عمرو أديب يعاتب شيكابالا عقب السوبر: أنت لاعب كبير

علق الإعلامي عمرو أديب، علي خسارة الزمالك أمام الأهلي في بطولة السوبر المقامة بالإمارات كما عقب علي تجاهل شيكابالا للممر الشرفي عقب المباراة.



"التموين": غرفة عمليات لمنع احتكار السلع الغذائية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وزير التموين وجه بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وسحب عينات لفحصها لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، منع احتكار أي سلعة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع.



إينو : مكنتش هبقى بدون الزمالك .. ونادم على خروجي من الأهلي

قال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، معتز إينو، إنه نادم على خروجه من النادي الأهلي، معقبا: "طلعت وقلت قبل كدا إني اتشرفت إني لعبت مع نادي الزمالك، وأنا من اللاعبين المحظوظين للعب مع أكبر ناديين فى إفريقيا، وعلاقتي بجميع جماهير الناديين جيدة".



حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: سيب الموبايل هتحقق كل أحلامك.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه عندما يترك الطلاب الموبايل في مرحلة الثانوية العامة سيحقق كل طالب المجموع الذي يتمناه ويدخل الكلية التي يحلم بها.



مبادرة ابدأ: هدفنا الأساسي استدامة التنمية في قرى حياة كريمة.. فيديو

قالت الدكتورة آية حسام الدين عضو مبادرة إبدأ، إن المبادرة تعتبر الذراع لمحور التمكين الاقتصادي لمبادرة حياة كريمة.



متوتر شويتين تلاتة .. إبراهيم فايق يعلق على أداء حكم السوبر المصري

علق الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على اداء حكم مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



رشاد عبده: تحرير سعر الصرف قرار إيجابي للبنوك والمواطنين

قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن قرار رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، من اختصاص البنك المركزي، مضيفا أن المواطن لابد أن يعلم أن اتخاذ مثل هذا القرار له أسباب.



ابنة فنان شهير باكية : بابا أصيب بجلطة قبل وفاته أثّرت عليه نفسيًا

قالت الفنانة نشوى علي عبد الرحيم ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، إن والدها أصيب بجلطة قبل 6 سنوات من وفاته.



حتى رجال الدين ماسلموش من لسانه|إعلامي يهاجم محمد رمضان (فيديو)

هاجم الإعلامي محمد موسى، الفنان محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة، "الشيوخ بيتكلموا عني في الجوامع والمليونيرات بينزعجوا مني".