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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 67 حصانا .. "كوسترونر EV" أحدث سيارة شاطئية |صور

كوسترونر EV
كوسترونر EV

كشفت شركة سافاج ريفال الهولندية، عن احدث اصدار لها من فئة السيارات ذات الاطلالة الشاطئية، والتي تقدم بتصميم مميز يعزز من هذا المفهوم، إلى جانب امتلاكها للعديد من التقنيات الفنية، وحزمة من عناصر التحكم والرفاهية.

كوسترونر EV

تأتي السيارة الشاطئية باسم كوسترونر EV، وتتمتع من الخارج بمصابيح أممية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى جنوط رياضية، مع اقطاب جانبية فولازية بالناحية السفلية للسيارة، وارتفاع يصل إلى 21.5 سم، مع وزن كلي تقريبي يصل إلى 800 كيلوجرام، إلى جانب الاعتماد على هيكل خارجي مكشوف بدون ابواب.

كوسترونر EV

القدرات الفنية للسيارة كوسترونر EV

 

ودعمت السيارة كوسترونر EV بمحرك كهربائي يستطيع ضخ قوة قدرها 67 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية قادرة على مواصلة مدى 200 كيلومتر، حيث دعمت ببطارية كهربائية بقوة 20 كيلووات.

كوسترونر EV

وتصل السرعة القصوى للسيارة كوسترونر EV إلى 120 كيلومتر في الساعة، بينما يمكن شحن البطارية خلال 30 دقيقة للشحنة الكاملة، كما تأتي السيارة من الداخل بمقصورة عصرية، حيث تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.

كوسترونر EV

وتضم السيارة من الداخل ايضا نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة ثلاثية التصميم للاذرع مع امكانية التحكم بالوسائط المتعددة، بالاضافة إلى ثلاجة لحفظ المشروبات والوجبات تتسع إلى 60 لتر، إلى جانب مساحة داخلية تضم 4 مقاعد والتي تأتي بتصميم رياضي مع الجلد الابيض.

كوسترونر EV
كوسترونر كوسترونر EV السيارة الشاطئية سيارة كوسترونر EV السيارة كوسترونر EV

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