فرج عامر يوجه رسالة خاصة إلى يعقوب السعدي بعد تتويج الأهلي بالسوبر

وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، رسالة خاصة إلى الإعلامي الاماراتي يعقوب السعدي، بعد تتويج القلعة الحمراء بلقب السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه.



وكتب فرج عامر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة الي يعقوب السعدي وشك حلو"

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و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.