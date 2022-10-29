عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوجه رسالة خاصة إلى يعقوب السعدي بعد تتويج الأهلي بالسوبر

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، رسالة خاصة إلى الإعلامي الاماراتي يعقوب السعدي، بعد تتويج القلعة الحمراء بلقب السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه.


وكتب فرج عامر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة الي يعقوب السعدي وشك حلو"

فرج-عامر-1662237392-0
فرج-عامر-1662237392-0
IMG_٢٠٢٢١٠٢٨_٢٣٥٨٢٥
IMG_٢٠٢٢١٠٢٨_٢٣٥٨٢٥


و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.


أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

 

 

فرج عامر يعقوب السعدي فريق الاهلي كأس السوبر القلعة الحمراء رئيس نادي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتس اب وانستجرام

ترشيحاتنا

أسهل طريقة للتخلص من الأوراق التي تحوي لفظ الجلالة

بطله 4 أساطير.. أجمل مشهد في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك |فيديو

أخبار الفن| صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نقل تيسير فهمي للمستشفى.. حفل حسين الجسمي وعمرو دياب

15سورة قبل النوم تعتقك من النار وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط

اعرف تاريخ الإسكندرية بالساعة والمكان.. جدول فعاليات "أسبوع التراث"

برج السرطان ..حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022: تجاهل كلام الأخرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. شيرى عادل تثير ضجة فى كتب كتابها

آودي تفتتح صالة عرض جديدة بالشيخ زايد.. وسياراتها الكهربائية قريبا في مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 29 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

طارق صبري ينشر صورا جديدة من عقد قرانه على شيري عادل

فيديو

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ