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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. نفقات باهظة تنتظرك

برج الحمل
برج الحمل

من المتوقع لمواليد  برج الحمل اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 ،  قد تدخل في مشاجرات مع عائلتك لهذا السبب. بالنسبة للإرث العائلي ، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة أطول. تتأثر حياتك العاطفية بمرارة بسبب كلامك اللاذع أو تعبيراتك الساخرة. ستضيف رحلاتك التي لا تعد ولا تحصى إلى نفقاتك وتستنزفك أكثر. 

برج الحمل 

برج الحمل وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

توقعات برج الحمل مهنيا

إذا كنت تقيم في الخارج ، فإن احتمالات سك النقود مشرقة. سيستفيد أولئك الذين يعملون في الشركات متعددة الجنسيات من كوكب المريخ إلى الوراء.

توقعات برج الحمل صحيا

من الناحية المهنية ، قد تواجه عقبات في التزاماتك المستمرة. لا تكن مطلقًا ، وتحمل المسؤولية وواجه الأمر 

توقعات برج الحمل عاطفيا

كن جيدًا مع والدتك واعتني بصحتها العامة حتى يمكن تجنب أي مرض مزمن. تُظهر الاختبارات التنافسية فرصًا مشرقة للنجاح ، لذا ابذل جهودًا إيجابية لتحقيقها.

توقعات برج الحمل خلال الأيام المقبلة

يمكنك التخطيط لرحلات خارجية مع شريكك على الرغم من أن ذلك قد يعني نفقات باهظة ستكون التجربة ممتعة. 

 

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