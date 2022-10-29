أحد مستفيدي مبادرة ابدأ: تعاونوا معنا ومكنتش مصدق الموضوع يمشي بالسلاسة دي

أجرى برنامج "مانشيت"، عبر فضائية "سي بي سي"، معايشة بأحد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة “ابدأ”.



وأضاف الحاج محمد ناجح عبدربه صاحب أحد المصانع المستفيدة من مبادرة "ابدأ" بمدينة السادات، إنه اشترى المصنع منذ 3 سنوات ضمن مجموعة مصانع متعثرة من 20 سنة، وكانت مجموعة أبو المكارم، حيث كان مصنع غزل ونسيج وقررت نقله لمصنع بويات.



وتابع: "لنقل الملكية وغيرها حدثت مشاكل وزهقت، فاقترح عليا صديق منذ 6 شهور بأن هناك مبادرة "ابدأ"، فقلت أجرب، وتعاونوا معايا، ومكنتش مصدق الموضوع يمشي بالسلاسة دي".