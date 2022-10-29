تعرضان للعنة الله والحرمان من رحمته بالآخرة.. علي جمعة يحذر من فعلين

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقد أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، ونهانا عن كل ما فيه شر أو هلاك بالدارين، منوهًا بأنه -صلى الله عليه وسلم- قد حذرنا من فعلين شائعين يعرضا العبد للعنة الله .

يعرضك للعنة الله

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذين الفعلين هما ( من ضر مؤمنا ، أو خدعه)، فيما روي عن أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- وحدثه السيوطي في الجامع الصغير ، وسنن الترمذي ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( مَلعونٌ من ضار مؤمنًا أو مكَرَ به)، مشيرًا إلى أن معنى (ملعون من ضار مؤمنا) بالفتح مصدر ضره يضره إذا فعل به مكروها.

وأضاف أن معنى قوله ( أو مكر به) أي خدعه بغير حق أي هو مبعود من رحمة الله يوم القيامة جزاء على فعله حتى يسترضي خصمه أو يدركه الله بعفوه، (ت) في البر (عن أبي بكر) الصديق وقال: غريب ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأن فيه فرقد السنجي وهو وإن كان صالحا حديثه منكر قال البخاري: وساقه في الميزان من مناكيره وفيه أبو سلمة الكندي قال ابن معين: ليس بشئ وقال البخاري: تركوه.

وأشار إلى أنه روي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، في صحيح مسلم ، وحدثه : مسلم ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (- الْمُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، مَن كانَ في حاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه بها كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ)، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ( فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً )(آل عمران:م103) وقال الله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)(الأحزاب:5) وهذه الأخوة هي أوثق الأخوات ، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد يتخلف مقتضاها، فيكون أخوك من النسب عدواً لك كارهاً لك ، وذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (الزخرف:67).

ونبه إلى أن أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة ، تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك، ثم قال : لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه لا في ماله ، ولا في بدنه، ولا في عرضه، ولا في أهله، يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه ، فهو يدافع عنه ويحميه من شره، فهو جامع بين أمرين: الأمر الأول: أنه لا يظلمه، والأمر الثاني: أنه لا يسلمه لمن يظلمه بل يدافع عنه.

ولفت إلى أنه لهذا قال العلماء - رحمهم الله -: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه فعرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحداً يسبه ويغتابه ، يحب عليه أن يدافع عنه. وكذلك أيضاً في بدنه : إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه، وجب عليك أن تدافع عنه، وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله، فإنه يجب عليك أن تدافع عنه، ويُفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه؛ فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلي من يظلمه، فإن أخوفه ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته، فإن هذا يفوته الخير العظيم، وهو كون الله تعالى في حاجته.

