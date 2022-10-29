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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. زيادة في الدخل تنتظرك

برج الأسد
برج الأسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم،سيكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك من حيث المال. سيكون الدخل جيدًا ، لكن من المرجح أن تزداد النفقات. 

وإليك توقعات برج الأسد اليوم السبت  29 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الأسد

برج الأسد وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

 

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يُنصح بالذهاب وفقًا لميزانيتك ، وإلا فقد تواجه أزمة مالية كبيرة في المستقبل. عند الحديث عن العمل ، يبدو أن موقف المهنيين العاملين يزداد قوة. سيزداد احترامك في المكتب. اليوم ستكون إيجابيًا جدًا ومليئًا بالثقة. قد يضطر رجال الأعمال إلى العمل بجد اليوم ، لكن عملك الجاد لن يذهب سدى. 

توقعات برج الأسد صحيا

سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث الصحة

توقعات برج الاسد عاطفيا

من المحتمل أن تحقق مكاسب مالية ضخمة. يمكن أن يكون الانسجام في العلاقة مع زوجتك أفضل. ستحصل على الدعم الكامل من حبيبك في قرارك المهم. اليوم سيكون متوسط ​​اليوم بالنسبة لك من حيث الصحة.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

.إذا تحدثت عن صحتك ، فبعد فترة طويلة ستشعر بتحسن اليوم

 

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